Rossi: “Ora obiettivi condivisi nello spogliatoio. Gud sarà fondamentale”

Poi ha aggiunto sull'attualità viola: "La Fiorentina deve ritrovare la strada giusta. Durante l'anno ci sono momenti negativi e qui è quando si vede la personalità della squadra. I giocatori devono cercare qualcosa di profondo, giocare bene o male non interessa, ora serve avere obiettivi condivisi. Piccole vittorie durante la partita per arrivare al risultato finale, non serve pensare all'Europa in questo momento. Panathinaikos? Giocare in Europa e in casa è la cosa più bella, sono molto fiducioso. Gudmundsson ha i colpi e va messo nella posizione giusta per esprimerli, in questi ultimi mesi di campionato sarà fondamentale".