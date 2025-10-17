Roggi: “Il pareggio di Cagliari ha condizionato tutto. Fiducioso per il Milan”

L'ex viola Moreno Roggi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante "Il Pentasport". Ecco le sue parole:
Nonostante i brutti risultati della Fiorentina, sono fiducioso che possa essere se stessa a San Siro. Con il mercato la Fiorentina si è rinforzata, i commenti erano tutti positivi. Il primo pareggio a Cagliari secondo me ha creato un contraccolpo, per poi arrivare alla situazione in cui siamo adesso. Vedo giocatori con mancanza di fiducia, che arrivano secondi sul pallone...Adesso va dimostrato il proprio valore. C'era grande entusiasmo a inizio stagione, si parlava di Champions League. Mi ha stupito molto in estate il rinnovo di De Gea, ha riconosciuto un progetto in cui io credo ancora. Gosens? Tutti stanno giocando al di sotto delle loro qualità, e quando è così le partite le perdi
