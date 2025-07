Roggi: “Fiorentina? Ha un’occasione. E Kean non può andare in Arabia”

Le parole dell'ex viola sulla Fiorentina di Stefano Pioli.

Redazione VN 14 luglio 2025 (modifica il 14 luglio 2025 | 19:24)

Moreno Roggi, ex calciatore della Fiorentina e Procuratore, ha parlato oggi su Radio Bruno. Le sue parole sui viola di Pioli.

"Pioli? Mi ha fatto un bell'effetto rivederlo in viola. Ha dimostrato di avere un allenatore di livello, e la persona dà granda affidabilità e concretezza per guidare un gruppo che ad ora mi sembra molto forte, come è stato dimostrato dal rinnovo di De Gea e dal riscatto di Gudmundsson".

Sulle competitor e sull'occasione viola — "Fino ad adesso la Fiorentina è stata molto concreta. Le altre squadre? Secondo me il Napoli e la Roma sono più avanti dei viola, mentre la Juventus ha diversi nodi da sciogliere, oltre ad un allenatore che non è al livello della Juve. La Lazio è ferma ai box perché non può fare acquisti, mentre il Milan ha Allegri che deve agire dentro una polveriera. Chivu all'Inter, poi, non trova un'ambiente carico dopo le finali perse, e l'Atalanta ha perso Retegui e Gasperini. Detto tutto ciò, la Fiorentina la vedo molto bene, può essere la sua occasione".

Su Kean — "Un ragazzo giovane, che è esploso ed è in piena forma, non può andare in Arabia. Deve spingere nei campionati più forti, ed adesso si trova nella squadra che più gli ha datto affinché venisse fuori in tutta la sua potenza fisica e tecnica".