Il fattore Pioli ha cambiato il vento. L’attesa per Kean e i colpi ancora da fare

Cosa può, un uomo. Cosa può, con la sua sola presenza, un allenatore. Oggi va di moda parlare di “aura” e se è vero che non è esattamente la prima parola che viene in mente quando pensi a Stefano Pioli è altrettanto innegabile che, apparenze o meno, è bastato il suo arrivo per far cambiare totalmente l'aria che tira attorno alla Fiorentina. Per questo, anche se ovviamente non solo per

questo, Daniele Pradè non ha avuto il minimo dubbio quando si è trattato di trovare il sostituto di Raffaele Palladino. Avrà magari pensato a qualche altro “big”, così come ha valutato un paio di profili alternativi (Farioli soprattutto) ma l'unico, vero tentativo concreto l'ha fatto proprio per Pioli. Perché sapeva, il diesse, cosa serviva in un momento in cui in città per la prima volta dopo tanto tempo il vento aveva preso a soffiare in faccia alla società. Sia chiaro. Ciò non significa che le contestazioni siano definitivamente alle spalle o che il comunicato della curva sia già carta straccia. Non è così, e non potrebbe esserlo. Diciamo che l'aver puntato su un allenatore affermato e di primissimo livello e non su un giovane da far crescere ha quantomeno placato gli animi e ha regalato al club un po' di credito e serenità rispetto alla fortissima pressione che si stava creando. Il fatto poi che Stefano sia poi un uomo amato dalla piazza, e legato alla città da un legame indissolubile, non fa altro che rafforzare il concetto. E così ecco l'ottimo inizio della campagna abbonamenti, la risposta piena di entusiasmo in vista della serata al Viola Park, la rinnovata voglia di Fiorentina che, nessuno se lo scordi mai, dev'essere alimentata e curata con enorme cura perché è il vero valore aggiunto.