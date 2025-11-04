Viola News
Rocchi su Fiorentina-Lecce: “Non c’era rigore”. E poi bacchetta Ranieri

Rocchi su Fiorentina-Lecce: “Non c’era rigore”. E poi bacchetta Ranieri - immagine 1
Le parole del designatore: "Scene inaccettabili durante la review. Il capitano non può aggredire l'arbitro"
Redazione VN

Nella consueta puntata di "Open Var" su Dazn, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha commentato tutti gli episodi del weekend di campionato, compreso quanto accaduto in Fiorentina-Lecce. Sul presunto rigore ai danni di Ranieri, Rocchi ha detto:

"Rapuano in campo vede una cosa più grande ed evidente, pertanto decide. Credo sia giusto farglielo rivedere perché la decisione è diversa da quella che in realtà è, siamo difronte a un contatto e non certo a un fallo. Qui si può discutere, l'autosgambetto di Ranieri è provocata da un contatto precedente e quindi ci sono pareri discordanti anche su questo, ma è veramente poco per concedere un calcio di rigore".

Rocchi si è soffermato anche sulle proteste veementi arrivate dalla Fiorentina: "Le scene che ho visto su questa revisione non sono assolutamente quelle giuste, se si porta un arbitro sotto questo tipo di pressione, la decisione finale non è senz'altro quella più lucida. Mi sono arrabbiato tantissimo anche con i miei, non per il rigore perché per me hanno lavorato bene, ma non possono tollerare queste situazioni".

E su Ranieri: "Quella fascia di capitano ha un'importanza strategica, per noi è fondamentale. I capitani devono essere il simbolo della squadra, del club e rappresentano un popolo. Per cortesia, a chi indossa la fascia, io chiedo massima collaborazione. Posso capire che ci sia una cosa che non ti torna, in quel caso devi e puoi chiedere all'arbitro, siamo aperti al dialogo. Ma un conto è dialogare, un conto è aggredire gli arbitri" ha detto Rocchi bacchettando il difensore della Fiorentina.

