Rocchi su Fiorentina-Lecce: “Non c’era rigore”. E poi bacchetta Ranieri

Le parole del designatore: "Scene inaccettabili durante la review. Il capitano non può aggredire l'arbitro"

Redazione VN 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 16:21)

Nella consueta puntata di "Open Var" su Dazn, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha commentato tutti gli episodi del weekend di campionato, compreso quanto accaduto in Fiorentina-Lecce. Sul presunto rigore ai danni di Ranieri, Rocchi ha detto:

"Rapuano in campo vede una cosa più grande ed evidente, pertanto decide. Credo sia giusto farglielo rivedere perché la decisione è diversa da quella che in realtà è, siamo difronte a un contatto e non certo a un fallo. Qui si può discutere, l'autosgambetto di Ranieri è provocata da un contatto precedente e quindi ci sono pareri discordanti anche su questo, ma è veramente poco per concedere un calcio di rigore".

Rocchi si è soffermato anche sulle proteste veementi arrivate dalla Fiorentina: "Le scene che ho visto su questa revisione non sono assolutamente quelle giuste, se si porta un arbitro sotto questo tipo di pressione, la decisione finale non è senz'altro quella più lucida. Mi sono arrabbiato tantissimo anche con i miei, non per il rigore perché per me hanno lavorato bene, ma non possono tollerare queste situazioni".

E su Ranieri: "Quella fascia di capitano ha un'importanza strategica, per noi è fondamentale. I capitani devono essere il simbolo della squadra, del club e rappresentano un popolo. Per cortesia, a chi indossa la fascia, io chiedo massima collaborazione. Posso capire che ci sia una cosa che non ti torna, in quel caso devi e puoi chiedere all'arbitro, siamo aperti al dialogo. Ma un conto è dialogare, un conto è aggredire gli arbitri" ha detto Rocchi bacchettando il difensore della Fiorentina.