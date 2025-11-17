Ripa: “Vanoli non guarda in faccia a nessuno. Avete visto Fagioli a Genova?! “

Roberto Ripa, ex giocatore ed ex dirigente della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio. Ecco le sue parole sulla squadra di Paolo Vanoli:
Ripa sulla Fiorentina di Vanoli
Penso che Vanoli stia adottando un approccio molto diretto, senza concedere preferenze. Un esempio è Fagioli, che a Genova non è nemmeno entrato nel riscaldamento. In questo momento sono convinto che l’allenatore stia osservando attentamente ogni giocatore, ma allo stesso tempo sta scegliendo di dare spazio e fiducia solo a chi gli offre maggiori certezze per costruire una Fiorentina pronta a lottare su ogni pallone
