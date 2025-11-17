Galli: “Franchi? Avete mai visto un giapponese fotografarlo?! Commisso ha ragione”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha detto la sua sulla situazione dello stadio Franchi. Ecco le sue parole a Lady Radio:
Per quanto riguarda lo stadio, mi auguro che prima o poi qualcuno riconosca che si è commesso un errore. Il Franchi avrebbe potuto essere destinato ad altre funzioni, mentre si sarebbe potuto costruire un impianto completamente nuovo da zero. Personalmente non ho mai visto un turista giapponese fermarsi a scattare una foto davanti al Franchi. È vero che si tratta di un bene tutelato, ma con il progetto attuale in che modo lo si valorizza davvero? Io avrei preferito un nuovo stadio realizzato da Commisso. Alla fine, cosa diventerà questo “nuovo” Franchi? Rimarrà pur sempre un bene culturale, e quindi sarà impossibile trasformarlo in qualcosa di moderno, con strutture come centri commerciali o simili
