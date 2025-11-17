Sentite Sabatini: “La Fiorentina rischia la B! Pioli? Umanamente una delusione”

Sandro Sabatini, giornalista e noto opinionista, è intervenuto al "A Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina di Vanoli e sul prossimo match contro la Juventus:
La partita contro la Juventus è drammatica! Non per il risultato, ma perché è l'occasione dove la squadra deve cambiare, deve dare un cambio di passo. Serve uno spirito, una grinta che se non le hai con la Juventus sarà un disastro. Ultimo posto? Ha giocatori molto uguali, anche a centrocampo. Là davanti ci sono 3 prime punte, Gudmundsson è un bel mistero. E Pioli... o l'Arabia, o i soldi, ma non è più l'allenatore che Firenze aveva conosciuto. Mi sembra sia diventato da "salotto buono". Esonero? Uno che non si rende conto della figura che stava facendo, umanamente è stata una delusione. Ma non voglio parlare di soldi. Vanoli? Se non lui, chi prendevi? Lui fa bene a Venezia, al Torino così così e ora vediamo a Firenze. La cattiveria che manca alla Fiorentina e l'umiltà lui li può dare. La Fiorentina rischia quest'anno, ma di brutto.
