Comune e Fiorentina, sentite Abodi: “Lo Stato investirà su tanti progetti”

Negli ultimi tre anni sono stati destinati un miliardo e seicento milioni alle infrastrutture sociali e sportive di base – ha spiegato il Ministro – perché vogliamo che lo sport sia accessibile a tutti, come previsto dalla Costituzione. Siamo arrivati a un momento decisivo: è finita l’epoca in cui ci si limitava a constatare che gli stadi italiani non fossero all’altezza degli standard internazionali. Il piano avviato dal governo coinvolge 12 impianti candidati per Euro 2032, con un commissario straordinario, Massimo Sessa, a coordinare il lavoro. È stato inoltre definito, insieme al ministro Giorgetti, un pacchetto finanziario basato su un fondo equity. Perdere Euro 2032? Assolutamente no, non è un rischio reale, e non si comprende nemmeno l’allarmismo creatosi: la situazione è sotto controllo. Entro settembre 2026 saremo pronti. Attualmente tre stadi sono già in regola, e altri due verranno selezionati attraverso una procedura competitiva tra tutte le città candidate. Stiamo portando avanti un intervento organico su scala nazionale: ogni progetto verrà messo nelle condizioni di superare gli ostacoli burocratici e di accedere a risorse economiche dedicate. Non si tratterà di fondi a fondo perduto, ma di investimenti veri e propri che lo Stato effettuerà nei progetti di ristrutturazione e costruzione degli stadi.