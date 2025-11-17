Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Fiorentina, senti Papa Waigo: “Voglio portare talenti senegalesi a Firenze”

news viola

Fiorentina, senti Papa Waigo: “Voglio portare talenti senegalesi a Firenze”

Fiorentina, senti Papa Waigo: “Voglio portare talenti senegalesi a Firenze” - immagine 1
La nuova vita di Papa Waigo
Redazione VN

Papa Waigo, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio. Ecco le sue parole sulla squadra di Vanoli, ma anche della sua carriere da direttore sportivo:

Adesso lavoro come direttore sportivo in Senegal. Il mese prossimo sarò a Firenze e mi auguro possa nascere una collaborazione con la Fiorentina. Vorrei riuscire a portare qualche giovane talento senegalese in viola, anche se la questione degli extracomunitari è davvero complicata.

FIORENTINA

La Fiorentina non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, ma deve insistere sulla continuità del progetto: ormai nel calcio gli allenatori cambiano di continuo e tutto si muove molto più in fretta. Per la gara contro la Juventus, Vanoli deve soltanto ricordare ai suoi giocatori ciò che rappresenta questa sfida: non serve aggiungere altro, è una partita che parla da sé. Rimango fiero di aver segnato quel gol ai bianconeri e di aver scritto una piccola parte della storia viola. Speriamo davvero di portare a casa la vittoria sabato.

Leggi anche
Galli: “Franchi? Avete mai visto un giapponese fotografarlo?! Commisso ha ragione”
Sentite Sabatini: “La Fiorentina rischia la B! Pioli? Umanamente una delusione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA