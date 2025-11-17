Fiorentina, senti Papa Waigo: “Voglio portare talenti senegalesi a Firenze”

Papa Waigo, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio. Ecco le sue parole sulla squadra di Vanoli, ma anche della sua carriere da direttore sportivo:
La nuova vita di Papa Waigo
Adesso lavoro come direttore sportivo in Senegal. Il mese prossimo sarò a Firenze e mi auguro possa nascere una collaborazione con la Fiorentina. Vorrei riuscire a portare qualche giovane talento senegalese in viola, anche se la questione degli extracomunitari è davvero complicata.
FIORENTINA
La Fiorentina non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, ma deve insistere sulla continuità del progetto: ormai nel calcio gli allenatori cambiano di continuo e tutto si muove molto più in fretta. Per la gara contro la Juventus, Vanoli deve soltanto ricordare ai suoi giocatori ciò che rappresenta questa sfida: non serve aggiungere altro, è una partita che parla da sé. Rimango fiero di aver segnato quel gol ai bianconeri e di aver scritto una piccola parte della storia viola. Speriamo davvero di portare a casa la vittoria sabato.
