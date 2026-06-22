L'ex viola Roberto Ripa, a Lady Radio, ha parlato del mercato che dovrà fare la Fiorentina questa estate. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ripa: “Una soluzione per sopperire al monte ingaggi. Solomon? Cosa farà Paratici”
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Ripa: “Una soluzione per sopperire al monte ingaggi. Solomon? Cosa farà Paratici”
Le parole dell'ex viola, Roberto Ripa, sul mercato che dovrà fare la Fiorentina questa estate, soffermandosi sulla situazione esterni
Il prossimo mercato sarà all'insegna della riduzione del monte ingaggi. Serve prendere giovani che per un paio di anni ti possono dare respiro e che possano crescere. Con un buon settore scouting queste cose le puoi fare. Basta vedere il Como, che come ingaggi è sotto quello della Fiorentina.
Sul mercato esterni—
Le prime mosse della Fiorentina saranno sugli esterni, minimo quattro dovrebbero essere. Solomon? Paratici conosce bene l'agente, può aspettare che non lo voglia nessuno per poi strapparlo a una cifra inferiore ai 10 milioni concordati per il riscatto.
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