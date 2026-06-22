Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Ripa: “Una soluzione per sopperire al monte ingaggi. Solomon? Cosa farà Paratici”

news viola

Ripa: “Una soluzione per sopperire al monte ingaggi. Solomon? Cosa farà Paratici”

Ripa: “Una soluzione per sopperire al monte ingaggi. Solomon? Cosa farà Paratici” - immagine 1
Le parole dell'ex viola, Roberto Ripa, sul mercato che dovrà fare la Fiorentina questa estate, soffermandosi sulla situazione esterni
Redazione VN

L'ex viola Roberto Ripa, a Lady Radio, ha parlato del mercato che dovrà fare la Fiorentina questa estate. Le sue parole:

Il prossimo mercato sarà all'insegna della riduzione del monte ingaggi. Serve prendere giovani che per un paio di anni ti possono dare respiro e che possano crescere. Con un buon settore scouting queste cose le puoi fare. Basta vedere il Como, che come ingaggi è sotto quello della Fiorentina.

Sul mercato esterni

—  

Le prime mosse della Fiorentina saranno sugli esterni, minimo quattro dovrebbero essere. Solomon? Paratici conosce bene l'agente, può aspettare che non lo voglia nessuno per poi strapparlo a una cifra inferiore ai 10 milioni concordati per il riscatto.

Leggi anche
Bocci: “Paratici ha detto le cose giuste al momento giusto. Grosso per un motivo”
Galli: “Filippi sceglierà il portiere viola. Paratici? Sta facendo una cosa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA