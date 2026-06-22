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Galli: “Filippi sceglierà il portiere viola. Paratici? Sta facendo una cosa”

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Le parole di Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, sull'arrivo di Filippi nello staff e il lavoro di Paratici
Redazione VN

L'ex portiere viola, Giovanni Galli, ha parlato a Lady Radio del momento in casa Fiorentina e dell'arrivo nello staff tecnico di Claudio Filippi. Le sue parole:

Paratici conosce e si fida di Filippi, che è un preparatore che ha lavorato con i top. I quattro anni di contratto lo dimostrano, così come il fatto che la Fiorentina gli abbia affidato il reparto. Sarà lui a decidere, insieme a Grosso, chi sarà il nuovo portiere viola.

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Poi su Paratici

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Respira competenza e professionalità. Paratici sta ristrutturando la Fiorentina, partendo dallo staff. Il messaggio che ha dato è importante: la Fiorentina non è di passaggio, ma una nuova realtà in ristrutturazione deve diventare un punto fermo.

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