Ripa: “I 4 punti persi con Lazio e Milan gridano vendetta”

Le parole dell'ex viola, Roberto Ripa, sulla situazione della Fiorentina dopo il pareggio rimediato con il Milan
L'ex giocatore della Fiorentina, Roberto Ripa, ha parlato a Lady Radio del momento viola. Le sue parole:

I viola stanno diventando una squadra, un gruppo, che galleggia e riesce a venire fuori nei momenti difficili. I 4 punti con Lazio e Milan gridano un po' di vendetta. Se riesci ad andare in vantaggio devi portarla a casa, soprattutto in questo momento. Nelle ultime cinque partite si è visto coraggio. Dopo l'1-1 abbiamo avuto due palle gol clamorose. Anche la condizione fisica aiuta. Il vento è cambiato e si è visto contro la Cremonese. C'è uno spirito diverso e va al di là del risultato.

