Il giornalista de La Nazione Giampaolo Marchini ha parlato a Radio Bruno durante il Pentasport delle ultime di casa Fiorentina. Le sue parole:
Marchini: “Vedo crescita, il rammarico è la speranza che abbiamo riposto in Pioli”
Cosa è cambiato nella Fiorentina nelle ultime settimane? Il giornalista de La Nazione prova a dare una risposta
La Fiorentina è passata da ragionare da singolo a ragionare di squadra. Abbiamo visto un cambio radicale, si vede che è più squadra all'interno della partita. Col Milan dopo gli spaventi di Pulisic c'è stata un'ora buona e sotto il profilo del gioco ha anche convinto. L'idea da tifoso è che girino le scatole ma comunque ha fatto vedere di essere in ripresa e vedo fiducia. Se non ci fosse stato tutto il pregresso dell'inizio di campionato avremmo visto il bicchiere mezzo pieno anche dopo Parma ed etichettarlo come un incidente di percorso. L'organico, con gli innesti di Brescianini e Solomon è di qualità, quello di cui ci dobbiamo rammaricare è la visione che abbiamo avuto erroneamente su Pioli. La scintilla però non c'è stata e adesso ci troviamo a parlare di salvezza. E' lampante che se la squadra avesse giocato così anche col Verona magari avremmo avuto qualche punto in più. Fagioli? Adesso vedo una luce nei suoi occhi, qualità, visto che c'era Gattuso in tribuna spero che anche lui possa ricredersi. Non possiamo però aggrapparsi solo a lui a centrocampo.
