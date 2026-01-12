Baiano: “Kean? Non è Batistuta, ma quali altri giocatori sono determinanti?”

L'ex attaccante viola Ciccio Baiano ha parlato a Radio Bruno durante il Pentasport della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
Quando una squadra non ha una società forte è un problema, non riesci a trovare un "motivo". Il presidente sta in America e vive poco la quotidianità, gli raccontano quello che succede. Ma questo non deve essere un alibi perché non è matematico vincere se hai il presidente qui o se mandi la squadra in ritiro. Se ti ritrovi a lottare per non retrocedere e non hai gli attrezzi giusti diventa tutto complicato. Se a questo ci aggiungi un direttore che è andato via e dei giocatori soli non può che peggiorare. Kean? L'attaccante deve essere egoista, ma giocare accanto a lui a volte non è semplice. Io ho giocato con Batistuta ed ero contento anche quando non me la passava perché alla fine andavo sempre ad abbracciarlo. Ma tutti gli anni non sono uguali, quelli che l'anno scorso erano gol quest'anno solo traverse o tiri a lato. C'è anche da dire che non ha cinque occasioni a partita e che spesso se la crea da solo. Però di giocatori decisivi oltre a lui ne vedo pochi. La Fiorentina non può fare a meno di Kean, la squadra deve andare incontro a lui e alle sue esigenze. Squadra in crescita? Le partite con Lazio e Milan aprono uno spiraglio, danno l'impressione che forse il vento è cambiato. Ma siamo sempre lì sotto, c'è ancora un campionato da ricostruire e migliorare sotto l'aspetto del gioco.
