L'ex calciatore Emanuele Giaccherini, a Radio Sportiva, ha parlato del momento dei viola. Le sue parole:
Giaccherini: "Per la Fiorentina due punti persi col Milan. Parisi? Vi dico"
Giaccherini: “Per la Fiorentina due punti persi col Milan. Parisi? Vi dico”
Con il Milan possono essere due punti persi per la Fiorentina, perché anche sull'1-1 poteva vincerla alla fine. Ho sentito rammarico. Anche con la Lazio è stata una partita rocambolesca.
Sui ruoli di alcuni giocatori—
Parisi in quella posizione? Mi piace tantissimo, perché abbina qualità all'imprevedibiltà. Però se giochi in quella posizione devi imparare a fare anche gol. Gudmundsson in quella zona rende al meglio. Mentre Gosens e Dodò, partendo da dietro, possono fare male. In questo modo possono esaltarsi.
