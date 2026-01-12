Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci: “Fortini e Gudmundsson alla Roma? Ipotesi che fa rabbrividire”

news viola

Bocci: “Fortini e Gudmundsson alla Roma? Ipotesi che fa rabbrividire”

Alessandro Bocci
Le parole di Alessandro Bocci ai microfoni di Radio Bruno
Redazione VN

Alessandro Bocci, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha analizzato il momento della Fiorentina soffermandosi in particolare sulle strategie di mercato.

Secondo il giornalista, l’ipotesi di una cessione di Fortini e Gudmundsson per arrivare a Baldanzi ed El Shaarawy è difficile da accettare: "È un’idea che mi fa rabbrividire. Baldanzi è una scommessa e, nella Fiorentina attuale, potrebbe al massimo prendere il posto di Parisi. A quel punto, però, avrebbe più senso puntare su un’ala vera e propria"

Bocci si sofferma poi sull’ultimo pareggio, giudicato più amaro del punto conquistato a Roma: nella valutazione complessiva della gara, infatti, la Fiorentina avrebbe meritato più del Milan. "Sono due punti persi, ma la squadra finalmente gioca da collettivo e partita dopo partita aggiunge un mattoncino"

Un aspetto fondamentale riguarda la condizione fisica, ora nettamente migliorata: "Prima negli ultimi venti minuti c’era un crollo evidente, mentre ieri al 93’ la Fiorentina ha sfiorato la vittoria".

Capitolo cessioni: "La partenza di Kayode aveva una sua logica, perché Dodò stava rendendo molto bene e gli chiudeva spazio. Quella di Fortini invece no: può giocare anche a sinistra, dove Gosens ha una certa età e Parisi soffre quando viene abbassato. L’unica spiegazione possibile è la volontà del giocatore di non rinnovare, con il rischio di perderlo a zero".

Infine, Bocci individua le priorità per il mercato di gennaio. "Serve un centrocampista più di interdizione, perché Mandragora è calato dopo l’episodio di Reggio Emilia. Occorre poi un esterno nel ruolo di Parisi che garantisca anche copertura difensiva. Infine, sarà necessario un difensore, considerando l’addio di Pablo Marí e il possibile saluto di Viti".

Leggi anche
Cecchi: “Kean? Hojlund ha fatto gli stessi gol, ma tutti lo esaltano”
Padovan duro: “Pioli allenatore finito. Pradè? Doveva andare via prima”

© RIPRODUZIONE RISERVATA