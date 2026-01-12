Bocci: “Fortini e Gudmundsson alla Roma? Ipotesi che fa rabbrividire”

Le parole di Alessandro Bocci ai microfoni di Radio Bruno

Redazione VN 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 14:44)

Alessandro Bocci, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha analizzato il momento della Fiorentina soffermandosi in particolare sulle strategie di mercato.

Secondo il giornalista, l’ipotesi di una cessione di Fortini e Gudmundsson per arrivare a Baldanzi ed El Shaarawy è difficile da accettare: "È un’idea che mi fa rabbrividire. Baldanzi è una scommessa e, nella Fiorentina attuale, potrebbe al massimo prendere il posto di Parisi. A quel punto, però, avrebbe più senso puntare su un’ala vera e propria"

Bocci si sofferma poi sull’ultimo pareggio, giudicato più amaro del punto conquistato a Roma: nella valutazione complessiva della gara, infatti, la Fiorentina avrebbe meritato più del Milan. "Sono due punti persi, ma la squadra finalmente gioca da collettivo e partita dopo partita aggiunge un mattoncino"

Un aspetto fondamentale riguarda la condizione fisica, ora nettamente migliorata: "Prima negli ultimi venti minuti c’era un crollo evidente, mentre ieri al 93’ la Fiorentina ha sfiorato la vittoria".

Capitolo cessioni: "La partenza di Kayode aveva una sua logica, perché Dodò stava rendendo molto bene e gli chiudeva spazio. Quella di Fortini invece no: può giocare anche a sinistra, dove Gosens ha una certa età e Parisi soffre quando viene abbassato. L’unica spiegazione possibile è la volontà del giocatore di non rinnovare, con il rischio di perderlo a zero".

Infine, Bocci individua le priorità per il mercato di gennaio. "Serve un centrocampista più di interdizione, perché Mandragora è calato dopo l’episodio di Reggio Emilia. Occorre poi un esterno nel ruolo di Parisi che garantisca anche copertura difensiva. Infine, sarà necessario un difensore, considerando l’addio di Pablo Marí e il possibile saluto di Viti".