Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Padovan duro: “Pioli allenatore finito. Pradè? Doveva andare via prima”

news viola

Padovan duro: “Pioli allenatore finito. Pradè? Doveva andare via prima”

Pradè-Pioli
Giancarlo Padovan, intervenuto a Radio Bruno, vede una Fiorentina in ripresa grazie a Vanoli, alla fiducia della società e a un clima migliore con squadra e tifosi.
Redazione VN

Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole

La Fiorentina adesso sta meglio. Vanoli sembra aver ricevuto ninfa dalla conferma da parte della società, inoltre penso che ci sia empatia con lo spogliatoio e con i tifosi. Paratici arriverà a fine mercato, a questo punto non riesco a capire a cosa serva. Dal mercato stanno arrivando giocatori motivati, di qualità e che hanno capito che c'è da lottare. Per me la Fiorentina si salverà ma è ancora il momento di indossare l'elmetto. Adesso bisogna tornare alla normalità: vincere in casa e pareggiare fuori. A fine stagione dovrai fare una selezione dei giocatori senza fare un'altra rivoluzione. Una piazza come Firenze non può non restare in Serie A.

Coosa è andato male?

—  

Penso che Pioli abbia sbagliato tutto e che abbia dimostrato che il suo tempo sia finito; i bagliori visti con Vanoli non si erano mai visti in stagione. In estate sono stati spesi 90 milioni per prendere giocatori modesti, non abituati a Firenze o per competere in zone di classifica a cui non erano abituati. Al contrario, i giocatori abituati a zone basse della classifica, hanno faticato in un ambiente come Firenze. Infine penso che si è perso tempo con Pioli e Pradè, dovevano andarsene prima. Quello che hanno combinato in due, specialmente il secondo è veramente disastroso; la contestazione della tifoseria non era sicuramente infondata.

 

Leggi anche
Galli su Baldanzi: “Ma quando non abbiamo la palla come si fa? Non mi convince”
Flachi: “Se devo parlare di calcio, mi confronto con Paratici o con Ferrari?”

© RIPRODUZIONE RISERVATA