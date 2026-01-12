Padovan duro: “Pioli allenatore finito. Pradè? Doveva andare via prima”

Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole
Giancarlo Padovan, intervenuto a Radio Bruno, vede una Fiorentina in ripresa grazie a Vanoli, alla fiducia della società e a un clima migliore con squadra e tifosi.
La Fiorentina adesso sta meglio. Vanoli sembra aver ricevuto ninfa dalla conferma da parte della società, inoltre penso che ci sia empatia con lo spogliatoio e con i tifosi. Paratici arriverà a fine mercato, a questo punto non riesco a capire a cosa serva. Dal mercato stanno arrivando giocatori motivati, di qualità e che hanno capito che c'è da lottare. Per me la Fiorentina si salverà ma è ancora il momento di indossare l'elmetto. Adesso bisogna tornare alla normalità: vincere in casa e pareggiare fuori. A fine stagione dovrai fare una selezione dei giocatori senza fare un'altra rivoluzione. Una piazza come Firenze non può non restare in Serie A.
Coosa è andato male?—
Penso che Pioli abbia sbagliato tutto e che abbia dimostrato che il suo tempo sia finito; i bagliori visti con Vanoli non si erano mai visti in stagione. In estate sono stati spesi 90 milioni per prendere giocatori modesti, non abituati a Firenze o per competere in zone di classifica a cui non erano abituati. Al contrario, i giocatori abituati a zone basse della classifica, hanno faticato in un ambiente come Firenze. Infine penso che si è perso tempo con Pioli e Pradè, dovevano andarsene prima. Quello che hanno combinato in due, specialmente il secondo è veramente disastroso; la contestazione della tifoseria non era sicuramente infondata.
