Galli su Baldanzi: “Ma quando non abbiamo la palla come si fa? Non mi convince”

La condizione, sia fisica sia mentale, è determinante. La Fiorentina oggi dà l’impressione di correre di più: forse i chilometri sono gli stessi, ma è l’approccio mentale ad essere cambiato. Brescianini è un elemento che potrà rivelarsi molto utile: ha lavorato con Gasperini e conosce bene l’importanza della fase difensiva e delle marcature. La priorità, in questo momento, deve essere l’equilibrio difensivo. Baldanzi al posto di Parisi? Può avere senso, ma bisogna chiedersi cosa succede quando il pallone è tra i piedi degli avversari. Dodô ha disputato una buona partita, però quando non è in serata va sostituito anche senza aspettare troppo. Pongracic è in crescita, ma deve prestare maggiore attenzione nell’uso delle braccia nei contrasti.