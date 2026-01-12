Flachi: “Se devo parlare di calcio, mi confronto con Paratici o con Ferrari?”

Questo è il calcio, e serve una figura come Paratici. Con tutto il rispetto: se devo parlare di calcio, mi confronto con Paratici o con Ferrari? Ribadisco il massimo rispetto per Ferrari, che può essere molto bravo nella gestione del club. Ma quello è il suo ruolo. Quando invece ti relazioni con qualcuno che vive il calcio da trent’anni, il riscontro è completamente diverso. Anche i giocatori reagiscono in un altro modo se a parlare è Paratici. E poi c’è un altro aspetto che è cambiato: hanno iniziato a sentire un po’ di pressione addosso. Prima, quando c’era la “banda bassotti”, tutto ruotava intorno a loro; nel momento in cui tutti sono stati messi sullo stesso piano, si sono raddrizzati immediatamente