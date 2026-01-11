Ferrara: “Paratici? Lavora per 3 squadre. Fortini, non deve finire come Kayode”

Intervenuto a Rtv38 il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato così del momento viola: "Sono contento non del risultato ma della partita. La Fiorentina è finalmente una squadra che segue una strada, che ha idee, che ha trovato un regista come Fagioli che sta tornando ai suoi livelli. Oggi al di là di qualche piccolo neo dobbiamo fare i complimenti a tutti, c'è la sensazione che questo allenatore sia entrato finalmente nella testa dei giocatori e dal punto di vista atletico non crolla come prima nei secondi tempi. Paratici? In giro si dice che fa il Tottenham, la Fiorentina e un pochino lavora con la Samp perché è rimasto in buoni rapporti. E' l'unico dirigente che ha accettato di venire a Firenze senza toccare quello che è l'organigramma già presente. Quando arriva non lo so, sta già lavorando ma quello che ci interessa è che il mercato ci ha portato Brescianini e Solomon che ha il suo perché. C'è bisogno di un altro forte centrocampista, di un difensore e di un altro esterno.