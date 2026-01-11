Intervenuto a Rtv38 il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato così del momento viola: "Sono contento non del risultato ma della partita. La Fiorentina è finalmente una squadra che segue una strada, che ha idee, che ha trovato un regista come Fagioli che sta tornando ai suoi livelli. Oggi al di là di qualche piccolo neo dobbiamo fare i complimenti a tutti, c'è la sensazione che questo allenatore sia entrato finalmente nella testa dei giocatori e dal punto di vista atletico non crolla come prima nei secondi tempi. Paratici? In giro si dice che fa il Tottenham, la Fiorentina e un pochino lavora con la Samp perché è rimasto in buoni rapporti. E' l'unico dirigente che ha accettato di venire a Firenze senza toccare quello che è l'organigramma già presente. Quando arriva non lo so, sta già lavorando ma quello che ci interessa è che il mercato ci ha portato Brescianini e Solomon che ha il suo perché. C'è bisogno di un altro forte centrocampista, di un difensore e di un altro esterno.
Ferrara: "Paratici? Lavora per 3 squadre. Fortini, non deve finire come Kayode"
Baldanzi? Pareri positivi sul suo arrivo alla Fiorentina non ne ho sentito uno, a Empoli mi piaceva ma non può fare quello che sta facendo Parisi in questo momento. E' uno di quei giocatori che piacciono quando sono in palla, ma in un undici è sempre l'uomo in meno a livello difensivo. Tutto passa da quello che hanno in mente Vanoli e Paratici. Dobbiamo parlare di quanti punti abbiamo lasciato nei minuti di recupero: questa squadra deve crescere in astuzia, deve saper addormentare la partita. Sulla vicenda Fortini? Ha un contratto da giocatore della Primavera, sapendo che la Roma lo vuole io mi muoverei a prolungargli il contratto e spero che il caso Kayode non si ripeta".
