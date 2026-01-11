Nel post-partita di Fiorentina-Milan, ai microfoni di Radio Bruno, David Guetta ha invitato l’ambiente viola a tenere i piedi ben saldi a terra, analizzando la gara con lucidità e senza lasciarsi trascinare dall’emotività del momento.
Guetta: “Calma e gesso, oggi la Fiorentina sarebbe in B. Parisi? Grande partita”
Il giornalista ha aperto il suo intervento con un richiamo netto alla realtà della classifica:
“Calma e gesso. Se il campionato finisse oggi, la Fiorentina andrebbe in Serie B.”
Un’affermazione forte, che però non cancella quanto visto in campo contro il Milan. Guetta riconosce i meriti della squadra di Vanoli, pur mantenendo una visione equilibrata:
“Oggi la Fiorentina avrebbe meritato i tre punti, ma non dimentichiamoci che contro la Lazio avremmo meritato la sconfitta.”
Il concetto è chiaro: i segnali sono incoraggianti, ma non basta una buona prestazione per parlare di svolta definitiva. Eppure, se la Fiorentina riuscisse a mantenere questo livello di rendimento, il discorso salvezza non sarebbe in discussione:
“Se continuasse così, la Fiorentina si salva sicuramente.”
Guetta ha poi sottolineato il peso specifico dell’avversario affrontato al Franchi, ricordando come il Milan resti una delle squadre di riferimento del campionato:
“Non dimentichiamoci che il Milan è una delle candidate per lo Scudetto.”
Tra i singoli, una difesa convinta di Fabiano Parisi, finito nel mirino di alcune critiche:
“Prendersela con Parisi è folle. Sapete quanti giocatori in Serie A giocano con un solo piede? Ha fatto una grande partita.”
Infine, un passaggio anche sulla direzione arbitrale di Massa, giudicata in modo sereno e senza polemiche:
“Atteggiamento sbagliato dell’arbitro? Non mi pare. Credo che le decisioni di Massa non abbiano condizionato la partita.”
