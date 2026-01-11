Guetta: “Calma e gesso, oggi la Fiorentina sarebbe in B. Parisi? Grande partita”

Nel post-partita di Fiorentina-Milan, ai microfoni di Radio Bruno, David Guetta ha invitato l’ambiente viola a tenere i piedi ben saldi a terra, analizzando la gara con lucidità e senza lasciarsi trascinare dall’emotività del momento.

Il giornalista ha aperto il suo intervento con un richiamo netto alla realtà della classifica:

“Calma e gesso. Se il campionato finisse oggi, la Fiorentina andrebbe in Serie B.”

“Oggi la Fiorentina avrebbe meritato i tre punti, ma non dimentichiamoci che contro la Lazio avremmo meritato la sconfitta.”

Il concetto è chiaro: i segnali sono incoraggianti, ma non basta una buona prestazione per parlare di svolta definitiva. Eppure, se la Fiorentina riuscisse a mantenere questo livello di rendimento, il discorso salvezza non sarebbe in discussione: