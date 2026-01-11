Viola News
Comuzzo: “Gol? Avrei preferito fosse decisivo. Impareremo dai nostri errori”

Le parole di Pietro Comuzzo dopo la partita giocata contro il Milan
Pietro Comuzzo ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale di Fiorentina-Milan. Le parole del giovane difensore classe 2005:

"Dovevamo portare a casa i tre punti, impareremo da questi errori perché ci servono punti. Il gol per Matilde, la mia ragazza? Sì, corretto, sarei stato più contento se fosse stato decisivo".

