Pietro Comuzzo ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale di Fiorentina-Milan. Le parole del giovane difensore classe 2005:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Comuzzo: “Gol? Avrei preferito fosse decisivo. Impareremo dai nostri errori”
news viola
Comuzzo: “Gol? Avrei preferito fosse decisivo. Impareremo dai nostri errori”
Le parole di Pietro Comuzzo dopo la partita giocata contro il Milan
"Dovevamo portare a casa i tre punti, impareremo da questi errori perché ci servono punti. Il gol per Matilde, la mia ragazza? Sì, corretto, sarei stato più contento se fosse stato decisivo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA