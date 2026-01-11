Comuzzo: “Gol? Avrei preferito fosse decisivo. Impareremo dai nostri errori”

Pietro Comuzzo ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale di Fiorentina-Milan. Le parole del giovane difensore classe 2005:

"Dovevamo portare a casa i tre punti, impareremo da questi errori perché ci servono punti. Il gol per Matilde, la mia ragazza? Sì, corretto, sarei stato più contento se fosse stato decisivo".