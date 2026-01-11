Viola News
Comuzzo: “Senza Vanoli dobbiamo essere noi allenatori in campo”

Le parole del difensore viola a ridosso dell'inizio del secondo tempo di Fiorentina-Milan
Redazione VN

Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn poco prima del rientro delle squadre in campo per il secondo tempo di Fiorentina-Milan (qui il LIVE della partita). Ecco le sue parole:

"Vanoli ha detto di continuare così, non ci ha dato grandi indicazioni. Ci ha solo detto di volere più cinismo. Data la sua espulsione dobbiamo essere ora noi allenatori in campo. Ci ha responsabilizzato in questo. Dobbiamo lavorare al meglio per portare a casa questa partita"

