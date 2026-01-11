Subito dopo il fischio finale di Fiorentina-Milan, Lorenzo Amoruso ha analizzato la prestazione dei viola ai microfoni di Radio Bruno, soffermandosi sugli aspetti positivi emersi dal campo ma anche sui rimpianti per una vittoria solo sfiorata.
news viola
Amoruso: “Intravedo positività. Kean? Peggiore partita della stagione”
Secondo l’ex difensore, il segnale più incoraggiante arriva dall’atteggiamento della squadra:
“Ho visto una Fiorentina con l’atteggiamento giusto, fisicamente più reattiva. Una squadra volenterosa, che vuole limare errori che sono ancora tanti”.
Amoruso parla di una crescita evidente, soprattutto sul piano mentale e dell’intensità, elementi che lasciano intravedere una possibile inversione di tendenza:
“Stiamo iniziando a intravedere della positività. Giocando così, le cose possono tornare nelle tue mani”.
Resta però il grande rammarico per i due punti persi, in una gara in cui la Fiorentina avrebbe potuto portare a casa l’intera posta:
“Bravi, ma resta la delusione per i tre punti non presi. Nelle ultime due partite hai sfiorato la vittoria contro squadre di livello più alto, guardando la classifica”.
In un giudizio complessivamente positivo, Amoruso individua però anche una nota stonata nella prestazione individuale di uno dei protagonisti più attesi:
“Di negativo c’è stata la peggiore partita di Kean di tutta la stagione”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA