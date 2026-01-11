Un sorriso nel mezzo della tensione di una sfida pesante. Fiorentina-Milan ha regalato anche un piccolo siparietto dietro le quinte, raccontato in diretta da DAZN, che ha visto protagonisti Edin Dzeko e il direttore generale viola Alessandro Ferrari.
“Ma ha fatto un gol l’anno scorso?”. Dzeko-Ferrari, il siparietto sul gol di Comuzzo
L’attaccante bosniaco, costretto a seguire la gara dalla tribuna a causa dell’infortunio al piede, ha commentato a caldo il gol di Pietro Comuzzo contro i rossoneri con una battuta che non è passata inosservata. Subito dopo la rete del giovane difensore viola, Dzeko si è girato verso Ferrari chiedendo, con aria sorpresa: “Ma ha fatto un gol l’anno scorso?”
La risposta del dg non si è fatta attendere: “Sì, uno.”
A quel punto, il sorriso ironico di Džeko ha chiuso il siparietto: “Pensavo fosse questo il primo.”
