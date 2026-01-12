Stefano Cecchi è stato ospite a Il Pranzo Con Il Pentasport di Radio Bruno soffermandosi sulla crescita della Fiorentina nell'ultimo mese e il rendimento di Kean che, secondo Cecchi, tornerà ad essere il bomber visto lo scorso anno. Le sue dichiarazioni:
Cecchi: “Kean? Hojlund ha fatto gli stessi gol, ma tutti lo esaltano”
Le parole di Stefano Cecchi a Radio Bruno: "Kean tornerà ad essere quello dello scorso anno. La Fiorentina sta crescendo partita dopo partita"
La Fiorentina sta crescendo di partita in partita, ieri abbiamo visto la miglior Fiorentina della stagione e finalmente è stata squadra. La squadra è cambiata, prima prendevi un gol e ti spengevi, ieri hai preso gol a due minuti dalla fine e hai provato a vincerla comunque. La Fiorentina ha recuperato se stessa; il mercato di gennaio senz'altro servirà, ma se la Fiorentina è questa ti salvi a prescindere. Molti si lamentano del fatto che Vanoli sul finale di gara faccia delle scelte difensive, io però non la vedo così. Per come la vedo io fa delle scelte in base alle condizioni del giocatore; ieri Ranieri è entrato perché Gosens non ce la faceva più. E' vero che ieri hai subito l'ennesimo gol al 90', ma se Brescianini segna al 93'? Si parla ancora di Fiorentina che si sgretola?
Su Kean—
Contro il Milan abbiamo visto Fullkrug, che è un attaccante che gioca per la squadra; Moise invece è un'egoista, ma io preferisco sempre l'egoismo di Kean. Chi è il più grande attaccante degli ultimi 50 anni a Firenze? Batistuta, e anche lui era un'egoista. Hojlund sta stupendo l'Italia, ma quanti gol ha fatto? Sei mentre Moise cinque; il Kean dello scorso anno arriverà. Io resto dell'idea anche Kean sia una risorsa per questa Fiorentina e non un problema. Moise è stata la sorpresa più bella dello scorso anno, e tutti volevano la sua conferma ed esserci riusciti è un successo.
Cosa è successo—
Il cambio modulo può aver inciso ma non è la spiegazione a tutto. La condizione atletica è sicuramente un fattore, ieri al 92' stavi sbranando il Milan. La mia idea però è un'altra: secondo me Pioli, a livello di gestione, ha fatto dei grossi casini. Nel calcio ciò che conta è riuscire ad amalgamare uno spogliatoio. In questo ultimo mese qualcosa è successo, la Fiorentina è squadra e questo lo vedi anche nelle piccole cose.
