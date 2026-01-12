Pruzzo: “Kean ha dato tutto, prima di criticare bisogna guardare le partite”

Roberto Pruzzo su Lady Radio difende Kean e analizza la Fiorentina: continuità, Baldanzi e Brescianini tra le chiavi della squadra.

Redazione VN 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 15:03)

L’ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, è intervenuto a Lady Radio, commentando la prestazione dei viola contro il Milan e la situazione di Moise Kean.

Kean —

Kean ha disputato una partita intensa e si è sacrificato. La critica principale è che deve imparare a muoversi meglio nell’area di rigore: se riuscirà a posizionarsi negli spazi giusti, crescerà molto. Non è svogliato, bisogna guardare le partite prima di giudicare: aveva sempre un avversario addosso, cosa poteva fare di più?

Sulla Fiorentina —

A Roma la prestazione è stata negativa, ieri è andata meglio, ma la Fiorentina fatica a carburare subito. Chi parte forte ha già metà del lavoro fatto. È paradossale, ma rendere questa Fiorentina ancora più competitiva non è semplice.

Il futuro —

Il Bologna dovrà affrontare il Verona giovedì, non sarà una partita semplice. Brescianini ha sbagliato qualche conclusione, ma può dare un contributo importante. Baldanzi negli ultimi 30 metri è coraggioso, non ha paura di rischiare: può diventare un elemento decisivo.