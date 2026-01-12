Bressan: “Serve più qualità accanto a Fagioli. Uno come Brescianini mancava”

Ex viola e interprete nel centrocampo della Fiorentina a cavallo tra la fine degli anni 90 e inizio anni 2000, Mauro Bressan ha parlato così riguardo alla situazione della mediana. Ecco le sue parole a Radio Bruno:
L'opinione dell'ex viola sulla situazione del centrocampo. Mandragora e Ndour non sono all'altezza?
Chi mettere accanto a Fagioli? Nelle ultime partite è salito in cattedra e si è visto più degli altri. Ieri Mandragora e Ndour non hanno fatto una grande partita, ma a livello di catene con Gosens e Dodò si è visto qualcosa. La Fiorentina si sta riprendendo, ha tentato di giocare, se ieri c'era una squadra che meritava erano i viola mentre il Milan si è affidato a Pulisic e al contropiede. Brescianini? Penso che lo abbiamo preso per giocare al posto di Ndour, ha le due fasi, è abituato a giocare a uomo e a concludere l'azione. La Fiorentina ha bisogno di centrocampisti che si buttano dentro e riempiano l'area, ha la fisicità e la corsa per arrivarci, Vanoli punta molto sulle sue caratteristiche. Cosa è cambiato rispetto a un mese fa? Ora sembra che tutti corrano, ma dipende dall'atteggiamento mentale. La Fiorentina non è guarita, ma è sulla buona strada. La serie di tre risultati positivi porta morale, diventa tutto un susseguirsi di fiducia e credere nel lavoro dell'altro.
