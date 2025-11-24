Ripa: “Fiorentina? Le altre squadre di bassa classifica non hanno le sue scelte”

L'ex calciatore e team manager viola in passato, Roberto Ripa, ha parlato a Lady Radio del momento della Fiorentina dopo la partita con la Juventus. Le sue considerazioni:
Fagioli non ha brillato sabato. In mediana la Fiorentina però non ha fatto così male. Qualcosa lì si dovrà rivedere, ci sono più mezzali che centrocampisti difensivi e registi. Fortini l'unica nota positiva sugli esterni, è duttile. I viola hanno affrontato la partita con la Juventus con il giusto atteggiamento. Coppa Italia e Conference League sono due obiettivi, ovviamente dopo essere usciti dall'ultimo posto in classifica in Serie A. Ad oggi la testa deve essere interamente sul campionato. La rosa ha varie alternative e queste tante sfide potrebbe motivare giocatori che in altre occasione vengono utilizzati meno. Le scelte che ha la Fiorentina le altre squadre di bassa classifica non ce le hanno di certo. I giovani devono essere un valore aggiunto, ma serve pazienza. Se commettono un errore e subito si critica diventa dura.
