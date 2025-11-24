R. Galli: “Vanoli ha fatto una scelta nel mezzo. Non sarà un gennaio banale”

Il giornalista Riccardo Galli ha parlato in collegamento con Radio Bruno:
Terrorizzato no, preoccupato sì, come tutti. Con il Genoa poteva essere un'illusione ottica, con la Juventus ho avuto delle piccole conferme per quanto mi renda conto che come dice Vanoli sarà dura. A livello caratteriale, di atteggiamento, ho visto una squadra che sta cominciando a ripartire.
In regia—
Credo che Vanoli preferisca ricaricare quello che si è scaricato in Fagioli piuttosto che coltivare quello che ha bisogno di crescere in Nicolussi. Ti appoggi a De Gea, ti appoggi a Kean agli estremi del campo, ma serve anche qualcosa nel mezzo oltre alla grinta di Mandragora.
Mercato—
In questo momento Vanoli deve ottenere il massimo dal materiale che ha a disposizione, ma la Fiorentina deve essere in grado di uscire dalla situazione in cui si trova. Sono dell'opinione che non sarà poi un gennaio banale, perché bisogna preparare il terreno per giugno, svecchiare un po' il reparto difensivo, organizzare delle uscite.
