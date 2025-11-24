Emanuele Giaccherini è intervenuto ai microfoni di Lady Radio e poi Radio Bruno e ha parlato così a proposito della Fiorentina:
Giaccherini: “Fagioli dovrebbe giocare insieme a Nicolussi. Ma capisco Vanoli”
Io penso possa essere un punto che sa di svolta per la Fiorentina. Il primo tempo è stato equilibrato e la Juve l'ha sbloccata con un episodio. La reazione dei viola mi è piaciuta tantissimo, ho visto una squadra rabbiosa. Vanoli è stato bravo a entrare nella testa dei giocatori. Non è semplice trovarsi in questa situazione. Lui è stato bravo nella comunicazione e nel far capire alla squadra che deve uscire da questa situazione.
La partita—
La squadra ha provato anche a giocare nell'1 contro 1. Lasciare Marì solo con Vlahovic non è semplice e i bianconeri potevano andare in vantaggio. La Fiorentina è stata brava a sfruttare Pongracic per limitare Yildiz e McKennie, però così lasci da solo il centrale. Devi prenderti dei rischi per avere dei vantaggi. Il rigore? Dubbio. Sta anche all'interpretazione dell'arbitro. Vlahovic aveva preso la posizione e si sono trattenuti entrambi. Meglio di Doveri nessuno poteva giudicare, visto che l'ha rivista al monitor.
Fagioli—
Fagioli? Mi piace tanto, e penso che possa giocare insieme a Nicolussi, perché migliorerebbe la capacità della squadra di palleggiare. Anche se capisco che adesso ci sia necessità di trovare equilibrio.
Preparazione sbagliata?—
Devo dire la verità, da un po' di tempo mi pareva di vedere qualcosa che davvero non funzionava nella Fiorentina di Pioli, credo che cambiare fosse inevitabile. La squadra non andava.
