Galli non assolve De Gea: “Non esiste che prenda un gol così”

"Sulla rete di Kostic si nota che De Gea sta gridando qualcosa a un compagno, forse di accorciare o di spostarsi. Ho avuto l’impressione che abbia fatto un mezzo passo verso destra per cercare di trovare la visuale, e quando il tiro è partito si sia mosso in ritardo. Un portiere della sua caratura, con quel fisico, non può prendere un gol da così vicino al palo. Non esiste. La Conference? Quando sei in fiducia rischi quasi di giocarla in pantofole, lo abbiamo visto sia con Italiano che con Palladino: le avversarie non sono insuperabili. Il problema è che oggi la Fiorentina è in piena emergenza, quindi sarà interessante capire quale messaggio manderà Vanoli giovedì. Per quanto mi riguarda è una rottura di balle. Spero che Vanoli la sfrutti per migliorare l’undici base o per far crescere quei 6-7 giocatori che possono tornare utili. "