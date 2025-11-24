Graziani sicuro: “La Fiorentina non retrocederà. Rosa da sesto/settimo posto”

L'ex attaccante viola, Ciccio Graziani, ha parlato a Radio Sportiva del momento della Fiorentina. Le sue parole:
Le parole dell'ex calciatore della Fiorentina, Ciccio Graziani, sulla situazione in classifica dei viola e come si evolverà il tutto
La Fiorentina ha dei valori, ne sono convinto. A maggior ragione dopo aver visto la partita contro la Juventus, dove ha lottato con impegno e determinazione. Questa è una squadra costruita per arrivare tra le prime 6/7 del campionato. Il mercato estivo mi era piaciuto, anche se è logico che il campo oggi smentisca. La realtà è questa e bisogna guardarla in faccia, ma la Fiorentina non retrocederà.
