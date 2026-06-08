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Ripa avverte: “Giocatori come Kean vanno tenuti se si punta in alto”

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L'ex viola Roberto Ripa avverte sulla necessità di trattenere giocatori come Moise Kean per consolidare le proprie ambizioni
Redazione VN

L'ex viola Roberto Ripa così a Lady Radio a proposito del momento della Fiorentina

La trasferta dei dirigenti negli USA rappresenta uno snodo cruciale: servirà a dare concretezza alle ambizioni manifestate da Giuseppe Commisso. Questo percorso richiede una strategia ben definita che si scontri con il budget disponibile, fermo restando che cessioni eccellenti e impreviste, come quella di Kean, andrebbero evitate se si punta in alto. Tra i vari rientri dai prestiti e chi ha deluso le aspettative, il mercato può autofinanziarsi, ma serve una spinta decisiva dal club. Questi vertici annuali con la proprietà sono fondamentali per fare il punto sugli investimenti. Dai primi movimenti capiremo i reali piani, anche in vista della conferenza di Paratici, che mi sembra avere una visione molto lucida.

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