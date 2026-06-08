Il procuratore Andrea Bagnoli è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva parlando così di fabio Grosso, promesso sposo della Fiorentina:
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Bagnoli promuove Grosso: “Crescerà insieme alla Fiorentina”
Il noto procuratore dice la sua sulla Fiorentina e sulla panchina che sta per essere affidata a Fabio Grosso
Grosso è un tecnico che nelle ultime stagioni si è sempre comportato egregiamente. È il profilo giusto per crescere insieme alla Fiorentina. La presenza di Paratici come sponsor è fondamentale: sono convinto che se ha puntato su di lui per Firenze è perché ne apprezza i pregi e i difetti, sia come allenatore sia come uomo
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