Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Bagnoli promuove Grosso: “Crescerà insieme alla Fiorentina”

news viola

Bagnoli promuove Grosso: “Crescerà insieme alla Fiorentina”

Grosso
Il noto procuratore dice la sua sulla Fiorentina e sulla panchina che sta per essere affidata a Fabio Grosso
Redazione VN

Il procuratore Andrea Bagnoli è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva parlando così di fabio Grosso, promesso sposo della Fiorentina:

Grosso è un tecnico che nelle ultime stagioni si è sempre comportato egregiamente. È il profilo giusto per crescere insieme alla Fiorentina. La presenza di Paratici come sponsor è fondamentale: sono convinto che se ha puntato su di lui per Firenze è perché ne apprezza i pregi e i difetti, sia come allenatore sia come uomo

Leggi anche
Scanagatta bacchetta la Fiorentina: “Mai parlato concretamente di obiettivi”
Semplici: “Grosso? Firenze sarà un banco di prova. La Fiorentina punti su Comuzzo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA