Ripa: “A Firenze manca chi decide, ora serve un vero direttore sportivo”

Roberto Ripa critica la crisi della Fiorentina: “Senza una figura decisionale chiara la squadra è smarrita. Serve un ds con pieni poteri.”
Redazione VN

L’ex difensore viola Roberto Ripa è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare il momento difficile vissuto dalla Fiorentina di Pioli.

Questa settimana deve servire per fare ciò che finora non è stato fatto: individuare un direttore sportivo capace di scegliere l’allenatore. È così che dovrebbe funzionare in ogni società.

L’ex giocatore ha poi sottolineato come alla Fiorentina manchi una guida forte al vertice:

Da quando non c’è più Barone, la squadra è senza una figura decisionista. Nel bene o nel male, lui prendeva posizione. Le parole di Pradè dopo la gara con il Milan erano un messaggio chiaro: serve qualcuno che decida se proseguire o cambiare.

Ripa ha infine commentato la prestazione della squadra nelle ultime uscite:

Contro il Bologna si è vista una reazione, ma non lo stesso si può dire per le partite con Inter e Lecce. Ho visto squadre come Verona o Cremonese lottare con il coltello tra i denti; la Fiorentina, invece, mi è sembrata spenta, senza quella fame che serve per rialzarsi.

