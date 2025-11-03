Ripa: “A Firenze manca chi decide, ora serve un vero direttore sportivo”

Questa settimana deve servire per fare ciò che finora non è stato fatto: individuare un direttore sportivo capace di scegliere l’allenatore. È così che dovrebbe funzionare in ogni società.

Da quando non c’è più Barone, la squadra è senza una figura decisionista. Nel bene o nel male, lui prendeva posizione. Le parole di Pradè dopo la gara con il Milan erano un messaggio chiaro: serve qualcuno che decida se proseguire o cambiare.

Contro il Bologna si è vista una reazione, ma non lo stesso si può dire per le partite con Inter e Lecce. Ho visto squadre come Verona o Cremonese lottare con il coltello tra i denti; la Fiorentina, invece, mi è sembrata spenta, senza quella fame che serve per rialzarsi.