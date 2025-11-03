L’ex difensore viola Roberto Ripa è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare il momento difficile vissuto dalla Fiorentina di Pioli.
Ripa: “A Firenze manca chi decide, ora serve un vero direttore sportivo”
Questa settimana deve servire per fare ciò che finora non è stato fatto: individuare un direttore sportivo capace di scegliere l’allenatore. È così che dovrebbe funzionare in ogni società.
L’ex giocatore ha poi sottolineato come alla Fiorentina manchi una guida forte al vertice:
Da quando non c’è più Barone, la squadra è senza una figura decisionista. Nel bene o nel male, lui prendeva posizione. Le parole di Pradè dopo la gara con il Milan erano un messaggio chiaro: serve qualcuno che decida se proseguire o cambiare.
Ripa ha infine commentato la prestazione della squadra nelle ultime uscite:
Contro il Bologna si è vista una reazione, ma non lo stesso si può dire per le partite con Inter e Lecce. Ho visto squadre come Verona o Cremonese lottare con il coltello tra i denti; la Fiorentina, invece, mi è sembrata spenta, senza quella fame che serve per rialzarsi.
