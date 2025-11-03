Alfredo Aglietti, allenatore e conoscitore di Cristiano Giuntoli, è intervenuto ai microfoni del Pentasport
Aglietti: “Giuntoli e Vanoli uomini giusti per rilanciare la Fiorentina”
Alfredo Aglietti analizza la crisi viola: elogi a Giuntoli come dirigente e fiducia in Vanoli per dare la svolta alla Fiorentina.
Ieri non c'è stata la prestazione che tutti ci auspicavamo. Ieri la Fiorentina ha giocato i primi 10 minuti, poi per il resto si è visto veramente poco; il Lecce ha meritato facendo il minimo sindacale, e questo la dice lunga. Quando ad inizio stagione hai determinate aspettative che poi non vengono rispettate entri in un vortice da cui è difficile uscirne. A volte sembra che le squadre aspettino il cambio dell'allenatore per poi ripartire, ma non credo che il problema della Fiorentina sia solo con l'allenatore, anzi, secondo me sono molto più profondi e per questo devi stare molto attento.
Giuntoli—
Ogni tanto ci sentiamo, abbiamo un buon rapporto. Secondo me è un grande dirigente, e i numero lo testimoniano. Credo che possa essere la figura che può mettere in accordo tutte le componenti dell'ambiente viola; è un uomo di carattere che ha lavorato in piazze importanti e, per questo, credo che sia l'uomo giusto per rilanciare la Fiorentina.
Vanoli—
A Venezia ha fatto molto bene, è abituato a giocare col 3-5-2 quindi anche a livello tattico può essere la persona giusta. Adesso serve un allenatore che dia una spinta e Paolo ha il carattere giusto per farlo. Ovviamente la situazione a Firenze non è semplice, e dovesse essere lui il successore di Pioli, troverà sicuramente la situazione più ostica della sua carriera.
