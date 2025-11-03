Pierini: “Vanoli è un martello, può essere l’uomo giusto per la Fiorentina”

La Fiorentina, adesso, è mentalmente a terra. In situazioni del genere ti riesce più difficile tutto e, in una situazione come questa, la bravura di un allenatore sta nell'azzerare tutto e cercare di ricucire questo aspetto mentale. Le caratteristiche di Paolo possono essere importanti e positive per ciò che sta attraversando la strada in questo momento, la squadra ha bisogno anche di una svolta sotto l'aspetto mentale e credo che Vanoli abbia le caratteristiche giuste per subentrare a stagione in corso