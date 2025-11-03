Alessandro Pierini, ex compagno di Paolo Vanoli ai tempi della Fiorentina, si è espresso sulla possibilità di vedere l'ex tecnico del Torino sulla panchina viola.
news viola
Pierini: “Vanoli è un martello, può essere l’uomo giusto per la Fiorentina”
Paolo aveva grande carisma già da calciatore, era ben voluto dentro lo spogliatoio. Penso che queste caratteristiche se le sia portate dietro anche da allenatore. A Torino non ha avuto una stagione semplice, ha dovuto sopperire all'infortunio di Zapata ma nonostante questo ha fatto una buona stagione; è un allenatore che può dare tanto. Mio figlio mi ha sempre detto che Vanoli come allenatore è un martello, molto pignolo e attento ai dettagli. Gli anni con Conte lo hanno sicuramente aiutato a rafforzare il suo carisma all’interno del gruppo
La Fiorentina, adesso, è mentalmente a terra. In situazioni del genere ti riesce più difficile tutto e, in una situazione come questa, la bravura di un allenatore sta nell'azzerare tutto e cercare di ricucire questo aspetto mentale. Le caratteristiche di Paolo possono essere importanti e positive per ciò che sta attraversando la strada in questo momento, la squadra ha bisogno anche di una svolta sotto l'aspetto mentale e credo che Vanoli abbia le caratteristiche giuste per subentrare a stagione in corso
Le caratteristiche di Paolo possono essere importanti e positive per ciò che sta attraversando la strada in questo momento, la squadra ha bisogno anche di una svolta sotto l'aspetto mentale e credo che Vanoli possa essere l'uomo giusto per subentrare a stagione in corso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA