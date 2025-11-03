Galli: “Vanoli mi piace, non è come Palladino. Pioli lasciato solo”

Giovanni Galli, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato del momento complicato della squadra di Stefano Pioli. Ecco le sue parole:
Non è facile rimettere in sesto la situazione della Fiorentina, perché non esistono soluzioni immediate o miracolose. Tuttavia, dopo la partita di ieri, credo che i giocatori abbiano finalmente compreso quanto il pubblico e la città di Firenze stiano soffrendo e siano arrivati al limite della sopportazione. In casa la squadra non ha mai vinto e, senza i rigori contro il Bologna, le avrebbe perse tutte. Se si mettessero in campo undici giocatori della Fiorentina e undici del Lecce a parità di serenità mentale, non ci sarebbero dubbi sul risultato. Oggi, però, i viola non riescono più a esprimersi, e la sfortuna si somma alle difficoltà — basti pensare che forse lo scorso anno i due tiri di Kean sarebbero finiti in rete. Vanoli? Lo ricordo bene da calciatore, era un uomo esemplare e a Firenze ha vinto una Coppa Italia. È un tecnico preparato, con esperienza e proveniente da una panchina importante come quella del Torino. Non è come Palladino, che arrivava da una realtà più piccola come Monza. Vanoli è un allenatore moderno, dotato di personalità e di una certa durezza caratteriale, qualità fondamentali per lavorare in una piazza come Firenze. Mi piace, ma voglio capire se sia davvero l’uomo giusto per questo ambiente che ha bisogno di forza e carattere. Spero che la Fiorentina riesca a rialzarsi, perché anche noi, partendo da una situazione difficile, siamo riusciti ad arrivare in Europa. Non è impossibile. Pioli, però, non è quello che conosciamo: in passato ha sempre lasciato un buon ricordo e un’idea di calcio precisa, mentre qui non ha trasmesso nulla di ciò che lo ha reso un buon allenatore. È arrivato senza il suo staff e si è forse pensato che potesse compiere un altro miracolo da solo, ma questa volta non ci è riuscito
