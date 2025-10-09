Matteo Renzi, ex presidente del consiglio e grande tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Renzi: “Sono fiducioso sulla Fiorentina. Firenze? Vedo troppi cantieri…”
news viola
Renzi: “Sono fiducioso sulla Fiorentina. Firenze? Vedo troppi cantieri…”
Le parole di Matteo Renzi, ex presidente del consiglio e grande tifoso viola, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno
La Fiorentina non benissimo in questo inizio. Ho grande fiducia nella squadra e nel mister. Non buttiamoci giù, ma è normale che qualche preoccupazione venga. Parlare di calcio in questo periodo non è il massimo. Vedo una grande squadra, con un portiere e una punta top. Sindaco di Firenze? È il mestiere più bello del mondo. Dico alla Funaro di stare più attenti ai cantieri, vedo troppo traffico in città. Va bene la tramvia, sono il primo fautore, però c'è troppo traffico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA