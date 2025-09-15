Ranocchia: “Conte? Avrà massacrato i giocatori dopo il finale di Firenze”

Andrea Ranocchia ha reso noto a Pressing che, nonostante la vittoria per 3-1 al Franchi sulla Fiorentina, Antonio Conte, ha tenuto a ribadire la propria esigenza. Ecco le parole con le quali Ranocchia ha descritto la situazione di sabato sera:
Qualsiasi allenatore, dopo una partita del genere, sarebbe andato in conferenza contento per il risultato ma con un po' di rammarico per gli ultimi 10 minuti. Conte invece ha speso buone parole per la Fiorentina, che è "una buona squadra" e ha parlato solo del finale di partita, negativo per il Napoli. Questo serve a tenere su i giocatori e a spronarli a fare sempre meglio. So per certo che il mister Conte ha massacrato i suoi ragazzi negli spogliatoi solo per come hanno giocato gli ultimi minuti della gara.
