Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni ufficiali della società gigliata dopo il pareggio con il Parma. Ecco le sue parole:
Non siamo la Fiorentina degli ultimi anni, dobbiamo salvarci. C'è delusione, ma abbiamo fatto un piccolo passo avanti. Adesso la Conference poi la partita fondamentale con la Cremonese. Il gruppo è veramente unito, siamo insieme tutti i giorni. Sembra assurdo ma c'è un bel clima tra di noi. Ci stiamo allenando forte e ne usciremo. Abbiamo fatto una fase difensiva ottima, abbiamo concesso un solo tiro al Parma. Cercheremo di arrivare più avanti possibile in Conference.
