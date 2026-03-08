David Guetta, direttore del Pentasport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare il pareggio tra Fiorentina e Parma. Ecco le sue parole:
Guetta durissimo: “Sono rassegnato, oramai è tardi. Ma Joseph dov’è?”
Vanoli andava cacciato dopo il Verona, a questo punto a dieci giornate dalla fine sono rassegnato. L'effetto Paratici non si vede e questo pareggio sembra una sconfitta. Dodò e Gudmundsson tra i più colpevoli, visto che loro almeno i mezzi ce li hanno. Ma Joseph Commisso dov'è? Non si sente mai, a parte qualche chiamata o messaggio dopo la partita. La situazione è delicata.
