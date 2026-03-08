Bucchioni duro: “Mercato di gennaio inutile. Abbiamo sopravvalutato Paratici?”

Enzo Bucchioni, nostro opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dopo il deludente pareggio con il Parma. Ecco le sue parole:
È stato un pomeriggio pessimo, con una prestazione davvero inguardabile. La Fiorentina ha strappato un pareggio soltanto perché di fronte aveva il Parma, che ha il peggior attacco del campionato e per di più con diverse assenze. In campo non si è praticamente mai vista la possibilità di segnare e questa era una partita che andava vinta a tutti i costi: la Cremonese a quest’ora doveva essere tre punti più indietro. Lunedì prossimo sarà una gara complicatissima. I grigiorossi stanno giocando meglio, arrivano arrabbiatissimi per il rigore non assegnato a Lecce e la Fiorentina ci arriverà dopo l’impegno di coppa del giovedì. Dopo la sconfitta di Udine non si è vista neanche una vera reazione: manca gioco, mancano idee, è uno spettacolo brutto da vedere e la società ha le sue responsabilità. Nessuno parla e probabilmente, me compreso, abbiamo sopravvalutato anche Paratici. In un momento così servirebbe proteggere squadra e allenatore, invece silenzio totale: è la strada che porta dritta verso la Serie B. E poi vedere i giocatori che durante la settimana pubblicano selfie al ristorante… almeno evitate di mostrarli. Dov’è la società? Anche il mercato di gennaio, a conti fatti, non ha inciso: cosa ha portato davvero Paratici? Rugani? Harrison? Brescianini resta in panchina, Fabbian è praticamente sparito. Il Tottenham in Premier, costruito da Paratici, oggi rischia addirittura la retrocessione.
