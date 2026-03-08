Le parole di Stefano Cecchi a Radio Bruno dopo la partita di oggi
Cecchi si chiede: "Ma il problema è davvero Vanoli?"
Le ultime due partite con un tiro in porta è incredibile ed è come se fossimo tornati alla non squadra dell'inizio di stagione. Non so cosa sia successo dopo Jagiellonia in casa. Stiamo facendo un calcio diverso e oggi avete visto una Fiorentina con poca voglia di giocarsela mentre ho visto Lecce e Cremonese squadre piene di difetti ma con un fuoco dentro eccezionale. All'andata perdemmo, ma ce la siamo giocata. Oggi ho visto una squadra a cui andava bene lo 0-0 e anche Ranieri che abbiamo criticato per eccessiva foga adesso si è assuefatto e gioca come tutti con il cucchiaio e non il coltello fra i denti. Comincio ad avere paura. E' Vanoli il problema? Ma lui fino a 7 giorni fa qualcosa aveva cambiato, adesso dobbiamo capire perché siamo tornati a quella squadra del passato. Ho paura che il problema sia dentro al gruppo e anche Vanoli sia una vittima".
