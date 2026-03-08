Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Brovarone su Gudmundsson: “Ecco perché ha la maglia numero 10”

news viola

Brovarone su Gudmundsson: “Ecco perché ha la maglia numero 10”

Gudmundsson
Il nostro opinionista Bernardo Brovarone è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la partita con il Parma
Redazione VN

Il nostro opinionista Bernardo Brovarone è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la partita con il Parma. Ecco le sue parole in attesa di vedere il suo video commento domani mattina:

Squadra priva di ogni principio che questo sport richiede. Molli, scarichi, senza imprevedibilità. La Fiorentina gioca con tre attaccanti che non saltano l'uomo. Harrison ha fatto una gara che definisce il giocatore. Gudmundsson ha la dieci perché si gioca in dieci in campo...Vanoli? È stato chiamato in un momento drammatico, ma lì siamo rimasti. Sta emergendo in maniera netta che la squadra non segua più l'allenatore. Cremonese? Oggi hanno fatto una buona partita a Lecce, rubata nel finale, uno scandalo. Se la Fiorentina gioca così a Cremona perde.

Leggi anche
Harrison: “Abbiamo lavorato duro per riscattarci dopo Udine”
Vanoli: “Responsabilità? Ogni parola in questo momento è strumentalizzata”

© RIPRODUZIONE RISERVATA