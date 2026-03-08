Il nostro opinionista Bernardo Brovarone è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la partita con il Parma. Ecco le sue parole in attesa di vedere il suo video commento domani mattina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Brovarone su Gudmundsson: “Ecco perché ha la maglia numero 10”
news viola
Brovarone su Gudmundsson: “Ecco perché ha la maglia numero 10”
Il nostro opinionista Bernardo Brovarone è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la partita con il Parma
Squadra priva di ogni principio che questo sport richiede. Molli, scarichi, senza imprevedibilità. La Fiorentina gioca con tre attaccanti che non saltano l'uomo. Harrison ha fatto una gara che definisce il giocatore. Gudmundsson ha la dieci perché si gioca in dieci in campo...Vanoli? È stato chiamato in un momento drammatico, ma lì siamo rimasti. Sta emergendo in maniera netta che la squadra non segua più l'allenatore. Cremonese? Oggi hanno fatto una buona partita a Lecce, rubata nel finale, uno scandalo. Se la Fiorentina gioca così a Cremona perde.
© RIPRODUZIONE RISERVATA