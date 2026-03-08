L'ala della Fiorentina Jack Harrison ha parlato a Dazn prima della partita contro il Parma:
Harrison: "Abbiamo lavorato duro per riscattarci dopo Udine"
Harrison: “Abbiamo lavorato duro per riscattarci dopo Udine”
Così la dichiarazione flash nel pre gara
Per noi l'ultima gara è stata molto deludente, ma abbiamo lavorato duro per sfruttare l'occasione di riscattarci e cogliere quest'altra opportunità di classifica. Qui la vita è meravigliosa, mi sto godendo la mia esperienza a Firenze. Il calcio italiano è diverso da quello inglese, ma tutti fanno tutto quel che è necessario per inserirmi. Il gol? E' importante meno dei tre punti, l'occasione capita ogni domenica e io voglio coglierla.
