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Ranieri: “Pio Esposito micidiale, me ne sono accorto oggi. Ma tifo per Kean”

Ranieri: “Pio Esposito micidiale, me ne sono accorto oggi. Ma tifo per Kean” - immagine 1
Il commento sui due centravanti della Nazionale
Federico Targetti
Federico Targetti Caporedattore 

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l'Inter:

Grande prestazione contro la squadra più forte del campionato, finalmente abbiamo visto un Franchi che spingeva, 12esimo uomo, ci voleva. Kean o Esposito in Nazionale? Moise è una bestia, Pio è micidiale, me ne sono accorto oggi all'inizio e alla fine della partita. Ovviamente faccio il tifo per il mio amico. Se è carico? Sì, ma stava concentrato sulla partita di stasera.

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