Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l'Inter:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ranieri: “Pio Esposito micidiale, me ne sono accorto oggi. Ma tifo per Kean”
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Ranieri: “Pio Esposito micidiale, me ne sono accorto oggi. Ma tifo per Kean”
Il commento sui due centravanti della Nazionale
Grande prestazione contro la squadra più forte del campionato, finalmente abbiamo visto un Franchi che spingeva, 12esimo uomo, ci voleva. Kean o Esposito in Nazionale? Moise è una bestia, Pio è micidiale, me ne sono accorto oggi all'inizio e alla fine della partita. Ovviamente faccio il tifo per il mio amico. Se è carico? Sì, ma stava concentrato sulla partita di stasera.
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