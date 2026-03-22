Dopo l’1-1 tra Fiorentina e Inter, il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato la prestazione viola ai microfoni di Radio Bruno, sottolineando il valore del risultato.
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Bucchioni: “Inizio disastroso ma punto d’oro. Fiorentina più squadra dell’Inter”
“È un punto d’oro per cui avrei firmato. Ti dà margine sulla Cremonese, sul Lecce e ti avvicina al Cagliari. Ma soprattutto ha un grande valore mentale”, ha spiegato.
Secondo Bucchioni, la partita sembrava indirizzata male: “L’inizio è stato disastroso, sono riemerse paure e insicurezze contro la capolista. La Fiorentina ha rischiato di essere travolta”. Poi però la reazione: “Piano piano è venuta fuori, ha iniziato a giocare meglio dell’Inter, a essere più squadra”.
Un cambio di atteggiamento evidente: “Ha trovato quello che le chiedevamo: lotta su ogni pallone, crescita nella gestione dei momenti della gara, interpretazione più matura”.
Pur riconoscendo la superiorità qualitativa dei nerazzurri, Bucchioni ha premiato la prova complessiva dei viola: “Loro sono più forti e hanno avuto occasioni importanti, ma nel complesso il pareggio è strameritato”.
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