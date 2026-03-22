Bucchioni: “Inizio disastroso ma punto d’oro. Fiorentina più squadra dell’Inter”

Il commento flash di Enzo Bucchioni a Radio Bruno dopo Fiorentina-Inyter

Matteo Torniai Redattore 22 marzo - 23:33

Dopo l’1-1 tra Fiorentina e Inter, il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato la prestazione viola ai microfoni di Radio Bruno, sottolineando il valore del risultato.

“È un punto d’oro per cui avrei firmato. Ti dà margine sulla Cremonese, sul Lecce e ti avvicina al Cagliari. Ma soprattutto ha un grande valore mentale”, ha spiegato.

Secondo Bucchioni, la partita sembrava indirizzata male: “L’inizio è stato disastroso, sono riemerse paure e insicurezze contro la capolista. La Fiorentina ha rischiato di essere travolta”. Poi però la reazione: “Piano piano è venuta fuori, ha iniziato a giocare meglio dell’Inter, a essere più squadra”.

Un cambio di atteggiamento evidente: “Ha trovato quello che le chiedevamo: lotta su ogni pallone, crescita nella gestione dei momenti della gara, interpretazione più matura”.

Pur riconoscendo la superiorità qualitativa dei nerazzurri, Bucchioni ha premiato la prova complessiva dei viola: “Loro sono più forti e hanno avuto occasioni importanti, ma nel complesso il pareggio è strameritato”.